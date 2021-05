Alessandra Amoroso | chi è | età | ex fidanzato | canzoni

Leggi su puglia24news

(Di domenica 2 maggio 2021)è una cantante italiana di grandissimo successo molto amata ed apprezzata dal pubblico. Ogni sua canzone è un successo straordinario e le suesono cantante da tutti. Oggi, domenica 2 maggio, la cantante sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio della domenica di Rai Uno a Domenica In condotto da Mara Venier. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Nome:Cognome:Data di nascita: 12 agosto 1986 Segno zodiacale: Leone Anni: 34: chi è?nasce a Galatina, in Puglia, il 12 agosto 1986, ha quasi 35 anni ed è del segno zodiacale del Leone. Sin da piccola mostra una grande passione per la musica e partecipa a vari concorsi musicali e riesce a vincerli ...