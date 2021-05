Primo maggio, Mattarella: «Il lavoro sarà il motore della ripartenza. Serve nuova generazione di costruttori» (Di sabato 1 maggio 2021) Il discorso del capo dello Stato per la Festa del lavoro: «Si apre una finestra per una stagione di crescita» dice, e definisce «Inaccettabili gli attacchi esterni» all’Unione Europea Leggi su corriere (Di sabato 1 maggio 2021) Il discorso del capo dello Stato per la Festa del: «Si apre una finestra per una stagione di crescita» dice, e definisce «Inaccettabili gli attacchi esterni» all’Unione Europea

makkox : primo maggio - teatrolafenice : ?? «Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice» (Umberto Saba). Buongiorno e buon primo m… - LauraPausini : Non li vedete ma ci sono sempre. Sono tanti professionisti, per loro il lavoro è fermo da più di un anno. Con l’aug… - Genovaper : RT @Alberto63Al: Giorgio Gaber - Il nostro giorno - FrancescaMengo : Primo maggio a Milano. Salvini come Oronzo Canà, festeggia con i gemelli. -