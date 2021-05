Primo Maggio, i sindacati in piazza tra rabbia e mobilitazione: 'Non è una festa' e Landini: 'Vaccinare e non licenziare' (Di sabato 1 maggio 2021) In quello che sarà un altro ' anno complicato ' per l'economia, arriva il messaggio in occasione della festa dei lavoratori da parte del leader della Cgil Maurizio Landini: 'E' il momento di Vaccinare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 maggio 2021) In quello che sarà un altro ' anno complicato ' per l'economia, arriva il messaggio in occasione delladei lavoratori da parte del leader della Cgil Maurizio: 'E' il momento di...

teatrolafenice : ?? «Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice» (Umberto Saba). Buongiorno e buon primo m… - NetflixIT : ?? PRIMO MAGGIO, SU CORAGGIO ?? - LauraPausini : Non li vedete ma ci sono sempre. Sono tanti professionisti, per loro il lavoro è fermo da più di un anno. Con l’aug… - Dida_ti : RT @mauriziocresce6: @Dida_ti Buongiorno Dida, buon Primo Maggio:-))) - fravella74 : @65_giuliano Buon primo Maggio Loredana?????? -