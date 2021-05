Pio e Amedeo stigmatizzano il politicamente corretto parlando di n*gri e fr*ci e scoppia la polemica (Di sabato 1 maggio 2021) Ma chi sono Pio e Amedeo per stigmatizzare il politicamente corretto invitando tutti ‘a rispondere con il sorriso’ davanti ad offese quali ‘n*gro’ e ‘fr*cio’? Non sono nessuno se non degli attori comici ai quali è stato affidato un programma nel prime time di Canale5 e che si sono permessi il lusso di cavalcare gli ottimi ascolti per sdoganare ancora il loro essere poco sensibili ad alcune tematiche per le quali si combatte, e a volte si muore. Davvero è tanto difficile capire che alcuni termini hanno ormai un’accezione talmente negativa che non sono più accettabili e che forse l’ironia di un tempo è ormai superata e morta? A quanto pare sì visto che Pio e Amedeo si sono schierati contro il politicamente corretto, seguendo un’onda ormai diffusa, ma andando oltre ... Leggi su optimagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Ma chi sono Pio eper stigmatizzare ilinvitando tutti ‘a rispondere con il sorriso’ davanti ad offese quali ‘n*gro’ e ‘o’? Non sono nessuno se non degli attori comici ai quali è stato affidato un programma nel prime time di Canale5 e che si sono permessi il lusso di cavalcare gli ottimi ascolti per sdoganare ancora il loro essere poco sensibili ad alcune tematiche per le quali si combatte, e a volte si muore. Davvero è tanto difficile capire che alcuni termini hanno ormai un’accezione talmente negativa che non sono più accettabili e che forse l’ironia di un tempo è ormai superata e morta? A quanto pare sì visto che Pio esi sono schierati contro il, seguendo un’onda ormai diffusa, ma andando oltre ...

