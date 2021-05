Nintendo eShop | i nuovi giochi in arrivo questa settimana

Leggi su tuttotek

(Di sabato 1 maggio 2021)ilsi arricchisce grazie all’aggiunta di diversie demo di alcuni dei titoli più attesi del momento Il, lo store online diSwitch, si arricchisce ognigrazie all’aggiunta di, ma non solo. Il catalogo dello store infatti presenta anche numerose demo di alcuni dei titoli più attesi dai giocatori e tanti DLC.in particolare sono arrivati suldiversi prodotti molto interessanti e in questo articolo potrete trovarli tutti. New Pokémon Snap, Miitopia e non solo...