Israele | dopo la pausa di Sabbath | i funerali delle vittime del pellegrinaggio sul Monte Meron

DavidSassoli : Lascia sgomenti la tragedia con decine di morti e centinaia di feriti tra i pellegrini del #monteMeron, in una comu… - ferrazza : Investiamo in ricerca e sviluppo <1,5% del Pil (Israele il 5%). Il piano Amaldi con cui si chiedevano investimenti… - lucianonobili : Negli USA Trump voleva curare il #Covid con iniezioni di candeggina. Poi è arrivato @JoeBiden e con lui una seria c… - gius_saffioti : L'8 marzo Israele ha riaperto tutte le attività, compresi bar e ristoranti (anche al chiuso). Quel giorno i contagi… - MaryMargaretGil : RT @ROBZIK: Il dolore di #Israele dopo la tragedia nella calca al #MountMeron. Il taglio nella maglietta del bambino è un segno di lutto.… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele dopo

... che allora non aveva ancora riconosciuto) oltreché per accogliere informazioni utili per ... per continuare con gli esempi (alcuni ipotizzavano cheil 2024 quello sarebbe potuto essere un ...Il relatore ha sottolineato anche che altri Paesi, come Canada e, hanno adottato la stessa misura. Non così l' Europa , dove nei giorni scorsi il Parlamento Ue non ha approvato delle ...Domenica la sfida tra Stings Mantova e Giorgio Tesi Group Pistoia Basket. Il focus sulla formazione dell’ex biancorosso Riccardo Cortese Mantova ha chiuso al nono posto la prima fase del campionato. U ...Settimana di incontri tra Israele e Usa sul nucleare iraniano. Ma perché Blinken non ha incontrato il suo omologo (rimasto addirittura a Gerusalemme) bensì il capo del Mossad? È la politica estera di ...