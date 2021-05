Concerto Primo Maggio 2021: la location del Concertone (Di sabato 1 maggio 2021) Qual è la location del Concerto del Primo Maggio 2021? Il classico Concertone di Roma che si tiene come ogni anno il 1 Maggio in occasione della Festa dei Lavoratori, si svolge in questa edizione alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, e non nella consueta location di Piazza San Giovanni in Laterano, nel rispetto delle norme anti-Covid. Verranno comunque realizzare sei ore di grande musica, con oltre quaranta artisti italiani e internazionali, da Fedez a Noel Gallagher, passando per Colapesce Dimartino e Lp (quest’ultima si esibirà dagli Usa). Il grande Antonello Venditti, invece, canterà da Piazza San Giovanni. A condurre il Concerto del Primo Maggio 2021 sono Ambra Angiolini, ... Leggi su tpi (Di sabato 1 maggio 2021) Qual è ladeldel? Il classicone di Roma che si tiene come ogni anno il 1in occasione della Festa dei Lavoratori, si svolge in questa edizione alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, e non nella consuetadi Piazza San Giovanni in Laterano, nel rispetto delle norme anti-Covid. Verranno comunque realizzare sei ore di grande musica, con oltre quaranta artisti italiani e internazionali, da Fedez a Noel Gallagher, passando per Colapesce Dimartino e Lp (quest’ultima si esibirà dagli Usa). Il grande Antonello Venditti, invece, canterà da Piazza San Giovanni. A condurre ildelsono Ambra Angiolini, ...

ClaudioBaglioni : Il primo grande evento esclusivo in streaming su @itsart_it sarà il concerto spettacolo totale - In questa storia… - welikeduel : L'intervista di Diego Bianchi a Cisco Bellotti #propagandaresistenza #propagandalive - agorarai : Domani, il “concertone” del primo maggio. Elena Biggioggero è con Noemi dalla Cavea dell'Auditorium di Roma, per le… - Dile : Concerto Primo Maggio, la scaletta: cantanti, ospiti e orari - alexrussof : @mushuquellovero ah ma cazzo per il concerto del primo maggio madonna djdbdkssnskmajsvs -