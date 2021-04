Un Posto al Sole: qual è il legame tra Pietro Abbate e Sofia Corsani, la prima moglie di Roberto Ferri? (Di venerdì 30 aprile 2021) Le trame di Un Posto al Sole sui sabotaggi ai Cantieri hanno riportato a galla una vecchia trama che riguarda la prima moglie di Roberto Ferri, Sofia Corsani. Proviamo a ricordare di chi si tratta e a ipotizzare i suoi legami con Pietro Abbate. Leggi su comingsoon (Di venerdì 30 aprile 2021) Le trame di Unalsui sabotaggi ai Cantieri hanno riportato a galla una vecchia trama che riguarda ladi. Proviamo a ricordare di chi si tratta e a ipotizzare i suoi legami con

Advertising

Alessan89152675 : @kinky_horror Un posto al sole, Italia. - weissyamato : 'Ci sono giorni in cui niente mi va mai bene Ci sono cose che non metti a posto con due bende Quello che voglio non… - RaiperilSociale : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntate in onda al mattino su RaiPremium e subito dopo onlin… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntate in onda al mattino su RaiPremium e subito… - _DAGOSPIA_ : I VELENI DI FERRONI - UN POSTO AL 'SOLE' PER LA MARCEGAGLIA? DA TEMPO SI PARLA DELL’AVVICENDAMENTO..… -