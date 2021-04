UFFICIALE – 12 mesi di squalifica per Lotito | la decisione della FIGC

Advertising

ForzAzzurri1926 : UFFICIALE LA FIGC HA DECISO, PER UNA VOLTA VIENE FATTA GIUSTIZIA. PENA DURISSIMA PER IL PRESIDENTE, LA SENTENZA >>>… - siamo_la_Roma : ?? Caso tamponi #Lazio ?? Ufficiale l'inibizione a #Lotito ?? C'è anche una multa alla società - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? UFFICIALE #Lazio - La Corte di Appello accoglie il ricorso della Procura: inibizione #Lotito aumentata a 12 mesi h… - calciomercatoit : ?? UFFICIALE #Lazio - La Corte di Appello accoglie il ricorso della Procura: inibizione #Lotito aumentata a 12 mesi - CarloDiStefano8 : @Boboj29 Allievo ufficiale di complemento in Marina, 3 mesi d'addestramento a Livorno e 12 di leva a Taranto nel ge… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE mesi

La Corte d'Appello quest'oggi ha dunque allungato a 12lo stop da ogni attivitàe federale per il dirigente romano. Questa la nota della FIGC : "La Corte Federale d'Appello, riunita ...In prima istanza la procura aveva chiesto una squalifica di 13e 10 giorni per il presidente Lotito e di 16per i due medici. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di ...Ufficiale, stangata per Lotito La corte d'appello della Figc ha comunicato l'esito della sentenza sul caso tamponi, infliggendo 12 mesi di squalifica al ...Il presidente della Lazio Lotito ha ricevuto l'ufficialità della squalifica per 12 mesi dopo l'intricata faccenda legata ai tamponi.