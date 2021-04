Tentata rapina a gioielleria della banda del buco a Napoli (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUna rapina, passando attraverso le fogne, è stata Tentata questa mattina a Napoli in un gioielleria di via Filangieri., I malviventi si sono introdotti nella gioielleria “Baggio” ed hanno atteso l’ arrivo dei commessi per farsi aprire la cassaforte. Quando gli impiegati sono arrivati, pochi minuti prima delle 10, però, si sono accorti già dall’ esterno del negozio di anomalie ed hanno chiamato i Carabinieri che sono accorsi sul posto L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUna, passando attraverso le fogne, è stataquesta mattina ain undi via Filangieri., I malviventi si sono introdotti nella“Baggio” ed hanno atteso l’ arrivo dei commessi per farsi aprire la cassaforte. Quando gli impiegati sono arrivati, pochi minuti prima delle 10, però, si sono accorti già dall’ esterno del negozio di anomalie ed hanno chiamato i Carabinieri che sono accorsi sul posto L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : È indagato dalla Procura di Asti per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa il gioielliere di 66 anni che… - anteprima24 : ** Tentata rapina a #Gioielleria della banda del buco a #Napoli ** - arcadiaMMXV : Già che parte in automatico l'indagine per eccesso di legittima difesa è una cretinata, punto. E per quelli che 'la… - SLN_Magazine : Cuneo, tentata rapina in gioielleria: fermato terzo uomo - VannaRicci : RT @cresce_m: Tentata rapina a Grinzane Il gioielliere è indagato E' finito nel sangue l'assalto a una oreficeria di Grinzane Cavour. Due b… -