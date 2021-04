Steam dà il via ai saldi della Golden Week con offerte su una valanga di titoli giapponesi (Di venerdì 30 aprile 2021) Steam ha dato il via ai saldi della Golden Week con offerte su migliaia di giochi giapponesi. Le promozioni saranno valide da ora fino al 6 maggio. Ci sono un sacco di giochi in offerta. Tra i titoli più famosi troviamo Death Stranding (60% di sconto), Devil May Cry HD Collection (34% di sconto), NieR: Automata (50% di sconto), Tekken 7 (85% di sconto), Yakuza Kiwami (50% di sconto) e Persona 5 (20% di sconto). Ci sono letteralmente migliaia di giochi in offerta, quindi potrebbe essere una buona idea controllare la vostra lista dei desideri se state cercando qualcosa di specifico. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 aprile 2021)ha dato il via aiconsu migliaia di giochi. Le promozioni saranno valide da ora fino al 6 maggio. Ci sono un sacco di giochi in offerta. Tra ipiù famosi troviamo Death Stranding (60% di sconto), Devil May Cry HD Collection (34% di sconto), NieR: Automata (50% di sconto), Tekken 7 (85% di sconto), Yakuza Kiwami (50% di sconto) e Persona 5 (20% di sconto). Ci sono letteralmente migliaia di giochi in offerta, quindi potrebbe essere una buona idea controllare la vostra lista dei desideri se state cercando qualcosa di specifico. Leggi altro...

