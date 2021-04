Sorvegliati con l’occhio di Pechino

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo le oltre mille telecamere che un'azienda cinese ha installato negli anni scorsi in moltissime procure del Paese, è la volta del luogo-simbolo della politica italiana. A Palazzo Chigi sono entrati in funzione 19 modelli sofisticati, che registrano e analizzano gli accessi, teoricamente anche a disposizione della società della Repubblica popolare che li ha forniti. Un acquisto autorizzato da Giuseppe Conte che per ora non è stato messo in discussione dal nuovo esecutivo. Gli inglesi, giustamente, si preoccupano. Da mesi le agenzie dell'intelligence britannica premono perché il governo di sua maestà limiti la diffusione delle più intrusive tecnologie cinesi. Vogliono impedire atti di spionaggio, ma anche solo evitare che i dati sensibili di milioni di inglesi possano finire nella stessa rete, occulta e occhiuta, che da anni nella Repubblica popolare registra e archivia movimenti, ...