Sky, Anna «Il quaderno delle cose importanti» diventa realtà a Palermo (Di venerdì 30 aprile 2021) È stato simbolicamente consegnato a Casa Professa, la Biblioteca dell’Università di Palermo, il «quaderno delle cose importanti», ispirato al Libro delle cose importanti che Maria Grazia -... Leggi su digital-news (Di venerdì 30 aprile 2021) È stato simbolicamente consegnato a Casa Professa, la Biblioteca dell’Università di, il «», ispirato al Libroche Maria Grazia -...

Advertising

stanzaselvaggia : Ho scritto di “Anna”, la serie di Niccoló Ammaniti, una favola al contrario in cui il futuro è un’arca di Noè sogna… - ProfsFelicia : Dawn-anna-mina-sky-jet-altair-sakkura- thalita-cila. Alesha-vie. Done - st4t3_0f_gr4c3 : RT @stanzaselvaggia: Ho scritto di “Anna”, la serie di Niccoló Ammaniti, una favola al contrario in cui il futuro è un’arca di Noè sognante… - anna_annie12 : RT @anna_annie12: Il talento di mister Hamilton: suona una chitarra di David Bowie. VIDEO | Sky TG24 - SMSNEWSOFFICIAL : IL “QUADERNO DELLE COSE IMPORTANTI” DI #ANNA, LA SERIE SKY ORIGINAL DI #NICCOLÒAMMANITI, ALLA BIBLIOTECA CASA PROFE… -