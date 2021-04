Roma, in manette i coniugi rom: i borseggiatori incubo della Magliana beccati in flagrante (Di venerdì 30 aprile 2021) Erano l’incubo dei residenti della Magliana, quartiere a sud est della capitale. Ma oggi, i carabinieri della stazione Roma Villa Bonelli hanno messo fine alle loro scorribande criminali: i militari, infatti, hanno arrestato i coniugi rom borseggiatori: due dei tanti residenti dell’insediamento nomadi di via Luigi Candoni. Una coppia drammaticamente nota nel quartiere per i colpi messi a segno con abilità e frequenza, tanto da far scattare segnalazioni su diverse pagine dei social network dedicate ai residenti. I carabinieri arrestano i coniugi rom borseggiatori, incubo dei residenti della Magliana I due, già noti alle forze dell’ordine, erano stati notati dai ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 aprile 2021) Erano l’dei residenti, quartiere a sud estcapitale. Ma oggi, i carabinieristazioneVilla Bonelli hanno messo fine alle loro scorribande criminali: i militari, infatti, hanno arrestato irom: due dei tanti residenti dell’insediamento nomadi di via Luigi Candoni. Una coppia drammaticamente nota nel quartiere per i colpi messi a segno con abilità e frequenza, tanto da far scattare segnalazioni su diverse pagine dei social network dedicate ai residenti. I carabinieri arrestano iromdei residentiI due, già noti alle forze dell’ordine, erano stati notati dai ...

