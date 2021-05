Quanto dura un giorno un Venere? (Di venerdì 30 aprile 2021) La durata precisa del giorno venusiano è stata calcolata da un team della UCLA (Univerdità della California, Los Angeles) dopo aver fatto rimbalzare un radar sulla superficie del pianeta per 15 anni. Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 30 aprile 2021) Lata precisa delvenusiano è stata calcolata da un team della UCLA (Univerdità della California, Los Angeles) dopo aver fatto rimbalzare un radar sulla superficie del pianeta per 15 anni.

sa_ambro : RT @pol2187: Dite al ?? Conte che far cadere un regno che dura da 9 anni NON è un merito, ma un fallimento visto quanto tempo hanno impiegat… - silvsjk1 : Raga quanto dura il ritiro della nazionale cantanti?, non vedo l’ora di vederlo con shade e albe?? #prelemi - giuliagll : Quanto dura la playlist più lunga che avete? La mia 5h 26 min, migliorabile - MaryMoSoLu : @ninettamia_ In casa la realtà è diversa. Sei chiuso in 4 mura e per quanto ci possano essere occasioni di far usci… - Libero672 : @MadameA02 Quindi possiamo aspettarci che tra un anno dica che il #DDLZan è una cazzata? La vita non è un social do… -