Lotito, 12 mesi di squalifica per violazione dei protocolli Covid (Di venerdì 30 aprile 2021) Arriva la stangata per il presidente della Lazio Claudio Lotito, squalificato dalla Corte d’Appello della Figc per 12 mesi La Corte d’Appello della Figc punisce Lotito per aver violato ii protocolli Covid. Il presidente della Lazio è stato squalificato per 12 mesi, mentre la società dovrà pagare un’ammenda di 200mila euro. Confermati di 12 mesi di squalifica per i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia. Precedentemente il Tribunale Federale Nazionale aveva squalificato per sette mesi il presidente dei biancocelesti e inflitto una multa di 150mila euro alla società. Accolte quindi le richieste della Procura federale, che chiedeva una sentenza più dura per Lotito e per ... Leggi su zon (Di venerdì 30 aprile 2021) Arriva la stangata per il presidente della Lazio Claudioto dalla Corte d’Appello della Figc per 12La Corte d’Appello della Figc punisceper aver violato ii. Il presidente della Lazio è statoto per 12, mentre la società dovrà pagare un’ammenda di 200mila euro. Confermati di 12diper i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia. Precedentemente il Tribunale Federale Nazionale avevato per setteil presidente dei biancocelesti e inflitto una multa di 150mila euro alla società. Accolte quindi le richieste della Procura federale, che chiedeva una sentenza più dura pere per ...

capuanogio : ?? #Lotito inibito per 12 mesi nel processo d’appello per la vicenda tamponi della #Lazio. Con questa sanzione scatt… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS 12 mesi di squalifica per Claudio #Lotito, dopo il caos tamponi in casa #Lazio. Resta da capire,… - FBiasin : +++ La Corte d'appello della Figc inflitto 12 mesi di squalifica al presidente della #Lazio, Claudio #Lotito per la… - pianetagenoa : Caso tamponi: Lotito inibito per 12 mesi, ammenda per la Lazio - - CMaur31 : RT @FrancescoOrdine: 12 mesi di squalifica per Lotito nel processo tamponi dalla Corte d’appello federale. Con questa pena il presidente de… -