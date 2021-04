Il meme Disaster Girl diventa un costoso NFT | Punto Informatico (Di venerdì 30 aprile 2021) L’immagine, scattata nel 2005 nella Carolina del Nord, ora è un asset digitale accompagnato da un certificato di proprietà basato su blockchain. Il meme Disaster Girl diventa un costoso NFT Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Il meme Disaster Girl diventa un costoso NFT Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 aprile 2021) L’immagine, scattata nel 2005 nella Carolina del Nord, ora è un asset digitale accompagnato da un certificato di proprietà basato su blockchain. IlunNFT. Read MoreL'articolo IlunNFTproviene da HelpMeTech.

Advertising

Corriere : La bimba del meme «Disaster girl» ha venduto la sua foto per mezzo milione di dollari - lukecolombs1990 : @nonfraledonne Fun fact: la bimba intanto è cresciuta, ha venduto la foto digitale originale e tirato su un bel po'… - RadioSoap2 : RT @Corriere: La bimba del meme «Disaster girl» ha venduto la sua foto per mezzo milione di dollari - Andry_Lazz : RT @Corriere: La bimba del meme «Disaster girl» ha venduto la sua foto per mezzo milione di dollari - puntotweet : Il meme Disaster Girl diventa un costoso NFT - -