I misteri dei profumi (Di venerdì 30 aprile 2021) Da più di un millennio l’essere umano si cosparge il corpo di prodotti animali per mascherare gli odori naturali. Vogliamo avere un odore complesso, in modo che i nostri simili siano attratti da noi. Dall’archivio di Internazionale. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 30 aprile 2021) Da più di un millennio l’essere umano si cosparge il corpo di prodotti animali per mascherare gli odori naturali. Vogliamo avere un odore complesso, in modo che i nostri simili siano attratti da noi. Dall’archivio di Internazionale. Leggi

Advertising

fattoquotidiano : Sorpresa, il #RecoveryPlan esiste: sul Fatto di domani cosa c'è nel piano dei misteri - 00factory : Spiriti. Presenze. Fantasmi. Lunedì vi aspetta un viaggio attraverso i misteri dell’ultraterreno: #Jukai - La Fores… - informamolise : Riapre il Museo dei Misteri con ingresso contingentato e prenotazione obbligatoria - emiglobalweb : RT @FrankCapitone: E in braccio al tramonto, quando ci s’immerge in sogni condivisi, lascia che dimentichi me stesso quanto basta a ritrova… - ilPOZ : Rimarrà uno dei misteri del mio lavoro -