Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, ha illustrato una relazione sul monitoraggio dei provvedimenti attuativi della XVIII legislatura. I ritardi registrati nell'adozione di tali decreti impongono un impulso all'azione di governo sia per quel che riguarda i ritmi di attuazione sia nell'individuazione di soluzioni di sistema (anche rispetto alla tecnica legislativa)". Si legge nella nota del Cdm."Infatti, le conseguenze della ritardata o mancata adozione di provvedimenti attuativi sono significative anche in termini di immobilizzazioni di risorse finanziarie, stanziate con gli atti legislativi, ma non ancora utilizzate"."Al 13 febbraio 2021 (data di insediamento del Governo Draghi) lo stock dei provvedimenti della XVIII legislatura non ancora adottati era pari a 679

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Garofoli Draghi vuole Garofoli per monitorare l'attuazione del programma Salta obbligo dello smart working nella Pa. Fondo aggiuntivo per le Regioni da 30 miliardi. Al sottosegretario il compito di seguire l'agenda di governo. Salvini si butta sulla cartelle esattoriali. Orlando chiede al premier: ...

Draghi: "Nel Recovery Plan c'è il destino dell'Italia" Ai banchi del governo, dove per le limitazioni dovute al Covid sono utilizzabili solo otto posti, ... Roberto Garofoli. Nel Pnrr c'è "la misura di quello che sarà il suo ruolo nella comunità ...

**Governo: Garofoli in Cdm, troppi ritardi in attuazione norme** Metro Draghi vuole Garofoli per monitorare l'attuazione del programma Salta obbligo dello smart working nella Pa. Fondo aggiuntivo per le Regioni da 30 miliardi. Al sottosegretario il compito di seguire l'agenda di governo. Salvini si butta sulla cartelle esattoriali. O ...

Governo: A Garofoli la delega alle Authority, Tabacci segretario del Cipess È il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli, il delegato incaricato di esercitare i compiti relativi alle autorità amministrative indipendenti, compresa quella dell’energia. È quanto si legg ...

