Giulia Salemi in arancione a L’Isola dei Famosi: tutti dettagli del suo look (Di venerdì 30 aprile 2021) , che ha incantato i telespettatori. Ieri, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi è entrato ormai nel vivo: la fame è la stanchezza si fanno sentire sempre di L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) , che ha incantato i telespettatori. Ieri, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata dedei. Il reality show condotto da Ilary Blasi è entrato ormai nel vivo: la fame è la stanchezza si fanno sentire sempre di L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

fanpage : La storia di Fariba Tehrani: “Quando cadi pulisci il sangue e vai avanti”, #giuliasalemi in lacrime all'#isola - IlContiAndrea : Asia Argento e Giulia Salemi opinioniste subito #Isola - IlContiAndrea : Dopo i calci di Asia arrivano quelli di Giulia Salemi e tutti si incazzano. Destrutturare i presunti leader. Missione riuscita #isola - giadinagrisu : RT @tempoweb: #Fariba fa piangere #GiuliaSalemi: lacrime e commozione in studio @giadinagrisu #isoladeifamosi #isola #salemi #30aprile #ilt… - Cinzia11699588 : RT @Elda93531161: Giulia in tendenza aspettando Salotto Salemi #giuliasalemi -