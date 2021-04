Galerio Massimiano – 311 | Editto di Serdica

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il 30 aprile 311,promulga l’di, con il riconoscimento di culto al Cristianesimo. Di fatto, il Primus Augustus conferisce alla religione cristiana, l’accoglienza nel Regno romano, come status di religio licita. All’epoca, il sistema governativo imperiale segue le regole della Tetrarchia, in cui il potere trova la distinzione in più parti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Galerio Massimiano

Metropolitan Magazine

Le persecuzioni dei cristiani che si succedettero dall'epoca di Nerone a quella dei tetrarchi Diocleziano ,(non vi partecipò solo Costanzo Cloro, il padre di Costantino, allora Cesare per l'Occidente) hanno lasciato molte testimonianze scritte e iconografiche, che ci hanno permesso di ...... la stessa città che Diocleziano, augusto d'Oriente mentre l'amicogovernava sull'... che nell'inasprire le misure contro i cristiani fu probabilmente influenzato dal suo cesare, il ...Il 30 aprile 311, Galerio Massimiano riconosce il Cristianesimo, con l'Editto di Serdica. Il sovrano promulga il diritto del culto cristiano.Su Giochistarter è appena partita campagna per acquistare la versione italiana di Tetrarchia, un gioiello che non può mancare alla collezione ...