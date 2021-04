(Di venerdì 30 aprile 2021) Poco più di quarantotto ore e sarà Virtus Francavilla–Palermo.Manca sempre meno a Virtus Francavilla-Palermo, match in programma domenica 2 maggio alle 20.30 allo Stadio “Giovanni Paolo II”. I rosa, voleranno in puglia, con l’obiettivo di agguantare ilche significherebbe primo turno dei playoff da giocare al “Barbera” con due risultati utili su tre. In tal senso, il match contro i biancazzurri, assumerà un'importanza particolare per la compagine siciliana. Lo sa bene Giacomoche, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha invitato i suoi a tenere alta l'attenzione."? Nicola stava facendo benissimo anche prima di sbloccarsi, poi chiaramente il gol dà sempre autostima ad un attaccante. Sta facendo bene questo ruolo, stiamo lavorando su alcuni movimenti: aggredisce con forza la ...

Advertising

zazoomblog : Filippi: “La squadra ha identità la mia idea su Rauti. Settimo posto? Nessun pronostico daremo tutto” - #Filippi:… - WiAnselmo : Filippi: 'La squadra ha identità, la mia idea su Rauti. Settimo posto? Nessun pronostico, daremo tutto' - Mediagol : Filippi: 'La squadra ha identità, la mia idea su Rauti. Settimo posto? Nessun pronostico, daremo tutto' - epicoautomatico : Nettamente Brehme , Breitner e Magath i due organizzavano la sera qualunque rumore sente diventa una squadra nazion… - zazoomblog : Palermo-Cavese l’analisi di Filippi: “Sono arrabbiato la squadra di oggi non è quella che conosco” - #Palermo-Cave… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippi squadra

Mediagol.it

... ladi Marchionni sfiderà il Catania, che è quinto. La Virtus Francavilla sarà l'avversaria ... Ciò che preoccupa in casa rosanero è lo stato di forma:non potrà contare su diversi ...... a dare il via alla prima manche è stata ladi Anna Pettinelli e di Veronica Peparini. Le ... come di consueto, i due hanno scoperto il loro destino solo in casetta, quando Maria Deha ...Obiettivo 7° posto. Tutto passa dalla vittoria contro la V.Francavilla. Filippi ha illustrato le insidie dell'ultima trasferta di campionato.L'allenatore del Palermo, Filippi, alla vigilia della sfida contro la V.Francavilla fa il punto in vista dell'ultima gara di ...