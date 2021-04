Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Beppe Braida: ecco come stanno e che fanno ora i naufraghi ritirati (Di venerdì 30 aprile 2021) Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Beppe Braida si sono ritirati da L’Isola dei Famosi ormai da più di due settimane per motivi di salute e personali. Che fine hanno fatto e quando li rivedremo in tv? La conduttrice è dovuta tornare in Italia per accertamenti medici (una scintilla le è schizzata in un occhio a causa del vento) ed ora, come ha scritto su Instagram, sta molto meglio. “Ciao ragazzi, io sto molto meglio, ho tolto la benda ma ancora non posso essere troppo esposta al sole a meno che non abbia gli occhiali. E voi come state?”. Al momento sta passando la quarantena a casa dei genitori e fa molto sport a corpo libero e yoga. Anche Brando Giorgi si è ritirato per un problema all’occhio (distacco ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 aprile 2021)si sonoda L’Isola dei Famosi ormai da più di due settimane per motivi di salute e personali. Che fine hanno fatto e quando li rivedremo in tv? La conduttrice è dovuta tornare in Italia per accertamenti medici (una scintilla le è schizzata in un occhio a causa del vento) ed ora,ha scritto su Instagram, sta molto meglio. “Ciao ragazzi, io sto molto meglio, ho tolto la benda ma ancora non posso essere troppo esposta al sole a meno che non abbia gli occhiali. E voistate?”. Al momento sta passando la quarantena a casa dei genitori e fa molto sport a corpo libero e yoga. Anchesi è ritirato per un problema all’occhio (distacco ...

