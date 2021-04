Covid: cancellato un volo in arrivo dall’India a Roma (Di venerdì 30 aprile 2021) Un volo diretto da Nuova Delhi a Roma è stato cancellato, dopo che il 9 percento dei passeggeri a bordo di un aereo arrivato mercoledì sera dalla capitale dell’India è risultato positivo ai tamponi rapidi. Secondo quanto riporta La Repubblica, il volo della linea Hi Fly, il cui arrivo era previsto oggi alle 14 portando 250 passeggeri, non atterrerà al Terminal 5 dell’aeroporto di Fiumicino, predisposto per l’arrivo di voli provenienti da paesi ad alto rischio. Tra i 213 passeggeri e i 10 membri dell’equipaggio a bordo del Boeing 787 dell’Air India atterrato alle 21:15 di mercoledì 28 aprile, 23 sono risultati positivi ai tamponi antigenici e si trovano in quarantena alla cittadella militare della Cecchignola o allo Sheraton Hotel all’Eur. Leggi anche: 1. 23 casi Covid ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021) Undiretto da Nuova Delhi aè stato, dopo che il 9 percento dei passeggeri a bordo di un aereo arrivato mercoledì sera dalla capitale dell’India è risultato positivo ai tamponi rapidi. Secondo quanto riporta La Repubblica, ildella linea Hi Fly, il cuiera previsto oggi alle 14 portando 250 passeggeri, non atterrerà al Terminal 5 dell’aeroporto di Fiumicino, predisposto per l’di voli provenienti da paesi ad alto rischio. Tra i 213 passeggeri e i 10 membri dell’equipaggio a bordo del Boeing 787 dell’Air India atterrato alle 21:15 di mercoledì 28 aprile, 23 sono risultati positivi ai tamponi antigenici e si trovano in quarantena alla cittadella militare della Cecchignola o allo Sheraton Hotel all’Eur. Leggi anche: 1. 23 casi...

