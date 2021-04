Confindustria, primi segnali di ripresa: nel II trimestre PIL di nuovo in positivo (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – L’economia italiana intravede la risalita dalla crisi, con il PIL più vicino al rimbalzo grazie ai primi allentamenti delle restrizioni anti-Covid: nel II trimestre ci si aspetta un “piccolo segno positivo”, dopo la lieve contrazione del primo. È quanto ha previsto il Centro Studi Confindustria (CSC) nel suo report Congiuntura Flash in cui ha sottolineato che il forte rimbalzo si avrà invece nel III trimestre “grazie al crescere delle vaccinazioni”. Dal Recovery Plan arriverà un aiuto alla ripresa invece già nella seconda metà del 2021. Nel report si sottolinea che anche consumi sono pronti a ripartire. Recupero anche degli investimenti mentre la risalita dell’export risulta ancora “accidentata” ma con prospettive positive per i mesi primaverili. L’Italia, con un ampio ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – L’economia italiana intravede la risalita dalla crisi, con il PIL più vicino al rimbalzo grazie aiallentamenti delle restrizioni anti-Covid: nel IIci si aspetta un “piccolo segno”, dopo la lieve contrazione del primo. È quanto ha previsto il Centro Studi(CSC) nel suo report Congiuntura Flash in cui ha sottolineato che il forte rimbalzo si avrà invece nel III“grazie al crescere delle vaccinazioni”. Dal Recovery Plan arriverà un aiuto allainvece già nella seconda metà del 2021. Nel report si sottolinea che anche consumi sono pronti a ripartire. Recupero anche degli investimenti mentre la risalita dell’export risulta ancora “accidentata” ma con prospettive positive per i mesi primaverili. L’Italia, con un ampio ...

