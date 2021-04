Centocelle, auto in fiamme: video riprende gesto (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – Incendio doloso questa notte in vie degli Aceri, nel quartiere di Centocelle a Roma. In fiamme, quattro auto parcheggiate che sono andate completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia del Distretto Prenestino di Roma. Immediate le indagini che hanno portato gli agenti ad acquisire le immagini di videosorveglianza di alcune attivita’ della zona. Da un video in particolare, secondo quanto si apprende, si vede chiaramente una persona avvicinarsi alle auto, gettare del liquido sulle veicoli e poi appiccare l’incendio prima di darsi alla fuga. Indagini in corso. Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – Incendio doloso questa notte in vie degli Aceri, nel quartiere dia Roma. In, quattroparcheggiate che sono andate completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia del Distretto Prenestino di Roma. Immediate le indagini che hanno portato gli agenti ad acquisire le immagini disorveglianza di alcune attivita’ della zona. Da unin particolare, secondo quanto si apprende, si vede chiaramente una persona avvicinarsi alle, gettare del liquido sulle veicoli e poi appiccare l’incendio prima di darsi alla fuga. Indagini in corso.

Advertising

Laura33878645 : RT @romatoday: #centocelle: picchia passanti in piazza, poi scappa in auto e provoca un #incidenteroma - romea64 : RT @romatoday: #centocelle: picchia passanti in piazza, poi scappa in auto e provoca un #incidenteroma - paolorm2012 : Centocelle: picchia passanti in piazza, poi scappa in auto e provoca un incidente - romatoday : #centocelle: picchia passanti in piazza, poi scappa in auto e provoca un #incidenteroma -