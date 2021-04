Cecilia Rodriguez, perché non le possiamo dare colpa della sua gelosia per Ignazio Moser (Di venerdì 30 aprile 2021) Ignazio Moser è da poco approdato in Honduras, pronto ad affrontare un’avventura incredibile come nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. E la sua fidanzata, Cecilia Rodriguez, si trova davanti ad una sfida altrettanto impegnativa: quella con le sue insicurezze. Nel corso dell’ultima puntata del reality show, Ignazio Moser ha raggiunto gli altri naufraghi a Cayo Cochinos e ha dato inizio così al suo percorso all’Isola, mostrando già una grandissima determinazione. In studio, Cecilia è stata ospite di Ilary Blasi per dare supporto e incoraggiamento al suo compagno. E il loro amore è subito stato messo alla prova: Moser ha infatti accettato di partecipare alla prova del bacio in apnea – quella stessa prova alla quale Gilles Rocca, ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 aprile 2021)è da poco approdato in Honduras, pronto ad affrontare un’avventura incredibile come nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. E la sua fidanzata,, si trova davanti ad una sfida altrettanto impegnativa: quella con le sue insicurezze. Nel corso dell’ultima puntata del reality show,ha raggiunto gli altri naufraghi a Cayo Cochinos e ha dato inizio così al suo percorso all’Isola, mostrando già una grandissima determinazione. In studio,è stata ospite di Ilary Blasi persupporto e incoraggiamento al suo compagno. E il loro amore è subito stato messo alla prova:ha infatti accettato di partecipare alla prova del bacio in apnea – quella stessa prova alla quale Gilles Rocca, ...

