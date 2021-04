Call of Duty: Warzone, il team Toys for Bob di Crash Bandicoot 4 lavorerà al battle royale (Di venerdì 30 aprile 2021) Activision ha affidato lo sviluppatore di Crash Bandicoot 4 Toys for Bob a Call of Duty: Warzone. Un tweet dall'account Twitter ufficiale di Toys for Bob ha detto che lo studio è "orgoglioso" di supportare lo sviluppo per la stagione 3 di Call of Duty Warzone. Tuttavia, sembra che in Toys for Bob ci siano state alcune dimissioni del personale come parte di questo cambiamento. Il character designer e illustratore Nicholas Kole, che ha lavorato per lo studio fino a gennaio su Crash Bandicoot 4 e, prima ancora, per Spyro Reignited Trilogy, ha twittato: "è la fine di un'era". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 aprile 2021) Activision ha affidato lo sviluppatore difor Bob aof. Un tweet dall'account Twitter ufficiale difor Bob ha detto che lo studio è "orgoglioso" di supportare lo sviluppo per la stagione 3 diof. Tuttavia, sembra che infor Bob ci siano state alcune dimissioni del personale come parte di questo cambiamento. Il character designer e illustratore Nicholas Kole, che ha lavorato per lo studio fino a gennaio su4 e, prima ancora, per Spyro Reignited Trilogy, ha twittato: "è la fine di un'era". Leggi altro...

