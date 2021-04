Calcio | Sky acquisisce diritti tv di Bundesliga e Ligue 1

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sky rafforza la sua offerta calcistica e, a pochi giorni dall’annuncio della Serie B per il triennio 2021/2024,anche idellaper le stagioni 2021/2025 e della1 per le stagioni 2021/2024. Su Sky Sport e Now sarà possibile vivere le sfide tra i top player del campionato tedesco e francese, che vanno ad aggiungersi a quelle della Premier League inglese nella stagione 2021/2022 e delle coppe europee UEFA Champions League, UEFA Europa League e Uefa Europa Conference League per il triennio 2021/2024. Sky si conferma così sempre di più il punto di riferimento per i tanti appassionati del granded’Europa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.