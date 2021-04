Udinese, Campoccia glissa su De Paul: «Quando cominciano i saldi?» (Di giovedì 29 aprile 2021) Rodrigo De Paul sarà uno dei calciatori più in vista nella prossima sessione di calciomercato: le parole di Campoccia Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese, ha glissato sulle domande relative a Rodrigo De Paul ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Le sue dichiarazioni sul centrocampista accostato a Juve, Inter, Napoli e Liverpool. «Quando iniziano i saldi estivi? Non parliamo di mercato, non voglio essere sgarbato. L’Udinese ora deve chiudere bene il campionato; godiamoci il parco giocatori che abbiamo e la qualità del gioco che stiamo esprimendo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Rodrigo Desarà uno dei calciatori più in vista nella prossima sessione di calciomercato: le parole diStefano, vicepresidente dell’, hato sulle domande relative a Rodrigo Deai microfoni di Radio Kiss Kiss. Le sue dichiarazioni sul centrocampista accostato a Juve, Inter, Napoli e Liverpool. «iniziano iestivi? Non parliamo di mercato, non voglio essere sgarbato. L’ora deve chiudere bene il campionato; godiamoci il parco giocatori che abbiamo e la qualità del gioco che stiamo esprimendo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

