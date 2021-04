Tommaso Zorzi conferma la storia con Lorenzo Campi | è lui il nuovo fidanzato

(Di giovedì 29 aprile 2021), a circa due mesi dalla fine del Grande Fratello Vip, si è. Il fortunato si chiamae lavora nel campo dell’arte. I due sono stati immortalati dai paparazzi di Chi di Alfonso Signorini questa settimana: “Latra, rampollo della Torino che conta, città dove vive e lavora, è nata grazie a Didi, amica in comune” – (scrive Gabriele Parpiglia su “Chi” che diè anche autore, come riporta BlogTivvu.com) – “Conoscendoli Didi ha capito che sarebbe potuto nascere qualcosa tra loro e ci ha visto giusto, perchéhanno legato in fretta. Poi, certo, chissà se la loro amicizia si trasformerà in qualcosa di bello da vivere e del quale ...

Advertising

stanzaselvaggia : Con una pandemia, la crisi, l’incertezza del futuro Matteo Salvini trascorre la sua giornata litigando con Tommaso Zorzi. - Costanzo : “È inaccettabile che diventi un gioco politico” @tommaso_zorzi #MaurizioCostanzoShow - Costanzo : @tommaso_zorzi e Francesco Oppini vi consigliano di non perdere la puntata di stasera del #MaurizioCostanzoShow, ci… - Chicca_colors : RT @ilgiomba: TOMMASO #ZORZI FLOP DOPO FLOP: IL ROSARIO DA LOURDES FA PIU #ascoltitv (Fonte @tpi) Ecco cosa succede quando pretendi di cre… - fraancescaa00 : RT @Maparliamodime2: Una delle piu grandi vittorie nella vita è trovare una persona che ti guardi con tutta l’ammirazione con cui Francesco… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

... si torna a parlare di DDL Zan al Senato e mentre lei si difende dicendo che il bicameralismo non deve essere utile solo in alcune occasioni ma in tutte, questa compresa,parte di nuovo ...In studio, come sempre, ci saranno gli opinionisti Iva Zanicchi,ed Elettra Lamborghini . Ma cosa accadrà nella puntata di stasera? Confermato l'arrivo di un nuovo concorrente , l'...Ci sarebbero novità nella vita sentimentale di Tommaso Zorzi, paparazzato per le vie di Milano in dolce compagnia. Ecco chi è il ragazzo misterioso ...Tommaso Zorzi, ovvero il vincitore di questa ultima edizione del Grande Fratello vip che si è conclusa soltanto da alcune settimane, sembra non avere peli sulla lingua. Chi lo seguiva già precedente ...