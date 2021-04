Superbonus | Nardi | “Dati Enea confermano che misura funziona”

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – “Lastando eccome. Le previsioni indicavano in 50 mila gli interventi che sarebbero stati fatti in Italia beneficiando delal 110%. In audizione,ha comunicato che sono già 12 mila solo quelli per i quali è già stato eseguito il 30% dei lavori”. Lo ha detto Martina, presidente della commissione Attività produttive della Camera. “Non solo – aggiunge – la stessaha rilevato un forte aumento degli interventi nelle ultime settimane. Questo conferma che si tratta di unapienamente in grado di raggiungere gli obiettivi di rilancio dell’economia. Per questo abbiamo accolto con grande soddisfazione l’impegno del presidente del consiglio Mario Draghi di prorogare ilal 2023 e di ...

Roma, 28 aprile 2021 – "Il superbonus edilizio 110% deve andare avanti e la cessione del credito deve divenire strutturale per aiutare i cittadini, far ripartire l'Italia e costruire un Paese più verd ...