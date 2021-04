Suarez | la chat di Paratici | ' Siamo la Juve e la prefettura non ci riceve'

(Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA - Prima di diventare " il caso" era semplicemente la trattativa di mercato per portarealla. Di tutto Andrea Agnelli non sapeva nulla, solo lo stretto necessario e forse anche ...

ROMA - Prima di diventare " il caso" era semplicemente la trattativa di mercato per portarealla Juve. Di tutto Andrea Agnelli non sapeva nulla, solo lo stretto necessario e forse anche qualcosa di meno. È questo che emerge dal verbale della testimonianza rilasciata dal presidente ...Questo messaggio, come decine di altri nelletra i dirigenti juventini , è tra gli atti della Procura di Perugia che sta indagando sull' esame farsa di Luisall'Università per straniere ...Depositate agli atti della magistratura di Perugia le chat e le testimonianze dei dirigenti bianconeri in merito alla cittadinanza del calciatore uruguaiano e dell'organizzazione dell'esame ...La Procura di Perugia ha ricevuto diverse chat Whatsapp di alcuni dirigenti della Juventus, tra cui Fabio Paratici, inerenti al caso Suarez.