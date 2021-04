Roma, Fonseca: “Con lo United la partita più importante della mia carriera” (Di giovedì 29 aprile 2021) Duemila tifosi hanno accompagnato la partenza della Roma per Manchester. Era lì, a Trigoria, hanno voluto lanciare un messaggio alla squadra: noi ci siamo, nonostante tutto. E quel nonostante tutto sta indicare un quarto posto ormai irraggiungibile e un’Europa League ancora tutta da guadagnare. La semifinale contro lo United può ribaltare tutti i giudizi. Lo sa bene anche Fonseca, che ha definito quella di stasera “la partita più importante della sua carriera”. L’allenatore portoghese ha parlato così in conferenza stampa, analizzando il doppio impegno in semifinale di Europa League: “Tutti noi sappiamo quanto può contare e valere una semifinale. Ma quello che è successo a Trigoria ci può aiutare molto, dandoci anche ulteriori motivazioni in più: ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) Duemila tifosi hanno accompagnato la partenzaper Manchester. Era lì, a Trigoria, hanno voluto lanciare un messaggio alla squadra: noi ci siamo, nonostante tutto. E quel nonostante tutto sta indicare un quarto posto ormai irraggiungibile e un’Europa League ancora tutta da guadagnare. La semifinale contro lopuò ribaltare tutti i giudizi. Lo sa bene anche, che ha definito quella di stasera “lapiùsua”. L’allenatore portoghese ha parlato così in conferenza stampa, analizzando il doppio impegno in semifinale di Europa League: “Tutti noi sappiamo quanto può contare e valere una semifinale. Ma quello che è successo a Trigoria ci può aiutare molto, dandoci anche ulteriori motivazioni in più: ...

