Rapina nella gioielleria di Grinzane Cavour: indagato per omicidio ed eccesso di legittima difesa il titolare (Di giovedì 29 aprile 2021) Un tentativo di Rapina in una gioielleria di Grinzane Cavour, nel cuneese, è finita in tragedia ieri, con due dei Rapinatori morti e un terzo ferito. Il gioielliere è ora indagato per omicidio ed eccesso di legittima difesa, mentre le forze dell’ordine e la Procura di Asti indagano sulle dinamiche di quanto avvenuto. Il titolare del negozio aveva già subito una Rapina nel 2015, evento che lo aveva segnato, come ha raccontato spiegando di non aver avuto scelta. Presenti nella gioielleria di Grinzane Cavour nel momento del tentato furto anche la moglie e la figlia. Grinzane ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Un tentativo diin unadi, nel cuneese, è finita in tragedia ieri, con due deitori morti e un terzo ferito. Il gioielliere è orapereddi, mentre le forze dell’ordine e la Procura di Asti indagano sulle dinamiche di quanto avvenuto. Ildel negozio aveva già subito unanel 2015, evento che lo aveva segnato, come ha raccontato spiegando di non aver avuto scelta. Presentidinel momento del tentato furto anche la moglie e la figlia....

RonaldL82181810 : @frank9you @PoliteKosmo @GiancarloDeRisi ma cazzo chi è che va a fare una rapina col tappo rosso nella pistola?? ma su ... - mfasgiud : RT @EmilioBerettaF1: Rapina Cuneo, indagato per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa il gioielliere di Grinzane che ha ucciso du… - nuccia20 : RT @EmilioBerettaF1: Rapina Cuneo, indagato per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa il gioielliere di Grinzane che ha ucciso du… - EmilioBerettaF1 : Rapina Cuneo, indagato per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa il gioielliere di Grinzane che ha ucciso… - diomededasparta : @Noiconsalvini TENTATA RAPINA NEL FIORENTINO NELLA TABACCHERIA DEL CENTRO. IL CALZOLAIO VICINO ESCE IN AIUTO ARMAT… -