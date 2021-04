Pnrr, Brunetta incontra Salvini: “Colloquio cordiale e costruttivo” (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA – Il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha ricevuto ieri pomeriggio a Palazzo Vidoni il segretario della Lega, Matteo Salvini, per “un Colloquio cordiale e costruttivo sulla grande occasione del Pnrr per la crescita del Paese”. “Abbiamo condiviso pienamente – scrive Brunetta su Facebook – l’urgenza di riformare la Pa per garantire servizi migliori a cittadini e imprese e per eliminare i colli di bottiglia che strozzano lo sviluppo. Avanti con le semplificazioni delle procedure, a partire dal silenzio-assenso per velocizzare le opere. Totale sinergia sullo sblocco e la digitalizzazione dei concorsi. La Pubblica amministrazione ha bisogno delle migliori professionalità per realizzare investimenti e progetti a beneficio di 60 milioni di ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA – Il ministro della pubblica amministrazione, Renato, ha ricevuto ieri pomeriggio a Palazzo Vidoni il segretario della Lega, Matteo, per “unsulla grande occasione delper la crescita del Paese”. “Abbiamo condiviso pienamente – scrivesu Facebook – l’urgenza di riformare la Pa per garantire servizi migliori a cittadini e imprese e per eliminare i colli di bottiglia che strozzano lo sviluppo. Avanti con le semplificazioni delle procedure, a partire dal silenzio-assenso per velocizzare le opere. Totale sinergia sullo sblocco e la digitalizzazione dei concorsi. La Pubblica amministrazione ha bisogno delle migliori professionalità per realizzare investimenti e progetti a beneficio di 60 milioni di ...

