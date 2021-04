Piaggio | EBITDA e risultato netto migliori di sempre in primo trimestre 2021

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Il gruppoha registrato ricavi consolidati pari a 384,7 milioni di euro nel, in crescita del 23,5% (+28,1% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo del 2020. L’è stato di 56 milioni di euro (+40,8% sul 2020), l’utiledi 11,1 milioni di euro (più che triplicato rispetto ai 3,1 milioni di euro al 31/03/2020). Al 31 marzosono stati venduti complessivamente nel mondo 135.000 veicoli (+15,3% rispetto a 117.100 del2020). In particolare, le vendite di due ruote neldelsono state particolarmente sostenute in India e America (con crescite di oltre il 90%), in Asia Pacific (+47,2%), e nel ...