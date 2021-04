Matteo Salvini la mossa con Tommaso Zorzi | “Caro Tommy…” | volano parole forti

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il leader della Legaha scritto a Fedez esi è scontrato con l’opinionista de L’Isola dei Famosi con un botta e risposta social.all’esultanza disulla petizione per il coprifuoco ha scritto: “Quell’altro là festeggia perché ha 100 mila firme sulla sua petizione di mer** del coprifuoco. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Non si tratta della solita scoperta di persone che non dovrebbero percepire la misura di sostentamento lanciata dal primo Governo Conte , quello sostenuto anche dalla Lega di, ma di ...Il leader della Legaha scritto a Fedez e Tommaso Zorzi.si è scontrato con l'opinionista de L'Isola dei Famosi ...Li hanno arrestati con trent'anni di ritardo. Li liberano nel giro di un giorno. Torneranno a casa entro stasera i nove ex terroristi italiani ...ROMA - Il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha ricevuto ieri pomeriggio a Palazzo Vidoni il segretario della Lega, Matteo Salvini, ...