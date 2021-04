Manchester Utd-Roma 6-2: l’illusione, la sfortuna ed il tennistico tracollo (Di giovedì 29 aprile 2021) Ad Old Trafford, l’andata della semifinale di Europa League tra Manchester United-Roma finisce 6-2. I Red Devils umiliano i giallorossi nella ripresa ed ipotecano Danzica La Roma di Fonseca dura un tempo ad Old Trafford, cedendo poi il passo a sfortuna (tre infortuni nel primo tempo) ed un Manchester United che esprime tutta la qualità del suo reparto avanzato. I ragazzi di Solskjaer ribaltano la partita nel secondo tempo chiudendo sul tennistico punteggio di 6-2, mettendo praticamente già le valigie sull’aereo per andare a Danzica. La partita Neanche il tempo di mettersi bene in campo che Fonseca deve fare subito il primo cambio: Veretout accusa un problema fisico e deve far posto a Villar dopo praticamente 5 minuti. I giallorossi sembrano accusare il colpo e lo United passa ... Leggi su zon (Di giovedì 29 aprile 2021) Ad Old Trafford, l’andata della semifinale di Europa League traUnited-finisce 6-2. I Red Devils umiliano i giallorossi nella ripresa ed ipotecano Danzica Ladi Fonseca dura un tempo ad Old Trafford, cedendo poi il passo a(tre infortuni nel primo tempo) ed unUnited che esprime tutta la qualità del suo reparto avanzato. I ragazzi di Solskjaer ribaltano la partita nel secondo tempo chiudendo sulpunteggio di 6-2, mettendo praticamente già le valigie sull’aereo per andare a Danzica. La partita Neanche il tempo di mettersi bene in campo che Fonseca deve fare subito il primo cambio: Veretout accusa un problema fisico e deve far posto a Villar dopo praticamente 5 minuti. I giallorossi sembrano accusare il colpo e lo United passa ...

