L’Eredità, la parola della ghigliottina fa arrabbiare i fan (Di giovedì 29 aprile 2021) L’Eredità, Luciano Pampinella il civitavecchiese è diventato il campione dello show condotto su Rai1 da Flavio Insinna, durante la puntata il concorrente è arrivato alla ghigliottina, purtroppo il concorrente ha perso tutto il montepremi accumulato. L’Eredità, l’ultima parola nella ghigliottina ha fatto infuriare i fan (RaiPlay)Comunque è rimasto campione, guadagnando il diritto a partecipare alla puntata di domani che andrà in onda alle ore 18.45. Al termine della puntata, i fan sono andati su tutte le furie dopo aver scoperto la parola della ghigliottina nella puntata andata in onda ieri sera. Infatti il concorrente Luciano Pampinella era riuscito ad arrivare alla fase finale con un montepremi di 210.000 euro. Le ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 aprile 2021), Luciano Pampinella il civitavecchiese è diventato il campione dello show condotto su Rai1 da Flavio Insinna, durante la puntata il concorrente è arrivato alla, purtroppo il concorrente ha perso tutto il montepremi accumulato., l’ultimanellaha fatto infuriare i fan (RaiPlay)Comunque è rimasto campione, guadagnando il diritto a partecipare alla puntata di domani che andrà in onda alle ore 18.45. Al terminepuntata, i fan sono andati su tutte le furie dopo aver scoperto lanella puntata andata in onda ieri sera. Infatti il concorrente Luciano Pampinella era riuscito ad arrivare alla fase finale con un montepremi di 210.000 euro. Le ...

Advertising

pelagia_pp : #chilhavisto Ehhh il vile denaro...?? Non posso immaginare 1000 spezzoni de L'Eredità a carpire un minima espressio… - _folseti : >guardando l'eredità >domanda: Un 'geoduck' è un animale comunemente conosciuto come... >vongola dalla proboscide o… - zazoomblog : L’Eredità 26 aprile 2021: Beatrice non indovina la parola alla Ghigliottina - #L’Eredità #aprile #2021: #Beatrice - cricorrado : La parola 'vergogna' non basta più. #SafaMsehli, #oim: “Lasciati morire in mare. L'umanità è annegata”. 130… -