Le Primule di Arcuri? Una sola donazione da 50 euro: Figliuolo la restituisce (Di giovedì 29 aprile 2021) Alla lunga lista di fatti tragicomici (più tragici che comici, ovviamente) inanellata dall’ex governo e dall’ex supercommissario Arcuri se ne aggiunge un altro. Parliamo ancora delle Primule, ma stavolta concentrandoci sulla campagna di donazioni che Arcuri avviò per farle costruire. Bene, con l’insediamento del nuovo governo e con l’arrivo del generale Figliuolo, la raccolta fondi è stata annullata. I padiglioni temporanei per le vaccinazioni sono già stati cancellati un mese fa su ordine del premier Draghi, che ha ritenuto il progetto inutile e troppo costoso. Adesso – però – si scopre una cosa in più. A rivelarla è Il Tempo, che snocciola le cifre di questa campagna di donazioni: “Il progetto «Adotta una Primula» è stato un flop clamoroso”.



