Flavio Insinna, la parola della ghigliottina all'Eredità fa infuriare i fan: «Non esiste, ve la siete inventata…» (Di giovedì 29 aprile 2021) . Pochi minuti fa, è terminata la puntata del quiz preserale di Rai1. Stasera alla ghigliottina, Luciano, il neocampione di Civitavecchia. Il concorrente vince il triello e arriva alla fase finale con un tesoretto di 210mila euro. Le parole a disposizione stasera sono «parlare, cristallo, piano, fermi, lavoro». Luciano dimezza più volte e gioca per 26.250 euro. Parte il countdown, alla fine del jingle il concorrente svela la parola scelta: «Duro. L'ho collegata a duro lavoro». Ma la risposta è sbagliata. Spiega tutto Insinna: «La parola di stasera è sicurezza. Parlare in sicurezza, cristallo di sicurezza, piano di sicurezza, fermi di sicurezza e lavoro in sicurezza». Ma stasera la parola misteriosa non convince gli ereditiers di Twitter. Immediati i commenti: «Fermi di sicurezza? Ve la ...

