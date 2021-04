Dalla Russia agli Usa: valzer di ambasciatori. Così Di Maio accontenta tutti i partiti (Di giovedì 29 aprile 2021) Dal “Manuale Cencelli” al “Manuale Di Maio”. A vedere bene le nuove promozioni e destinazioni degli ambasciatori, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in pieno stile Dc, sembra aver accontentato tutti i partiti di governo. Di Maio ha tenuto gli equilibri “politici” e, oltre a piazzare persone di sua fiducia, ha dato spazio anche ad altri nomi graditi alle altre forze politiche, dal Pd al centrodestra. A New York andrà Maurizio Massari, nomina voluta da Di Maio, Così come quella di Mariangela Zappia che andrà a Washington. Il titolare della Farnesina piazza anche a Mosca Giorgio Starace, fratello dell’Ad di Enel, Francesco. A Tel Aviv andrà Sergio Barbanti (sembra vicino al Colle), a Vienna Stefano Beltrame (ex consigliere ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 aprile 2021) Dal “Manuale Cencelli” al “Manuale Di”. A vedere bene le nuove promozioni e destinazioni degli, il ministro degli Esteri Luigi Di, in pieno stile Dc, sembra avertodi governo. Diha tenuto gli equilibri “politici” e, oltre a piazzare persone di sua fiducia, ha dato spazio anche ad altri nomi graditi alle altre forze politiche, dal Pd al centrodestra. A New York andrà Maurizio Massari, nomina voluta da Dicome quella di Mariangela Zappia che andrà a Washington. Il titolare della Farnesina piazza anche a Mosca Giorgio Starace, fratello dell’Ad di Enel, Francesco. A Tel Aviv andrà Sergio Barbanti (sembra vicino al Colle), a Vienna Stefano Beltrame (ex consigliere ...

