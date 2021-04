Criscito | “Essere il capitano del Genoa è una grande responsabilità | alle spalle ho una piazza importante”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Domenicoha raccontato al Secolo XIX cosa significa portare la fascia della squadra tifata fin da bambino: “nelè una. Avere unaspsi fa sentire. Non ho mai pensato che fosse un peso troppo. Difficoltà sì ma con la voglia di non mollare mai. Ildeve esserci nel bene e nel male. Gli ultimi finali di stagione sono stati difficili e dasentivo il peso dell’eventuale sconfitta e dunque della retrocessione. Per fortuna siamo sempre riusciti a salvarci”. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Mimmo Criscito ha parlato al Secolo XIX di cosa vuol dire essere capitano e di come si svolge questo ruolo