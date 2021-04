Beach volley | World Tour 2021 Cancun3 Rossi Carambula avanti tutta! Stop per Abbiati Andreatta

(Di venerdì 30 aprile 2021) Non si ferma la corsa di Enricoe Adrianche accedono già alla fase ad eliminazione diretta del terzo torneo 4 stelle di Cancun, snodo cruciale per la qualificazione olimpica. Tutte, o quasi, le rivali degli azzurri nella volata per un posto a Tokyo vincono e anche la coppia italiana si fa trovare pronta, surclassando con un secco 2-0 i francesi Ayè/Gauthier-Rat al termine di un match a senso unico.partono bene e dominano il primo set, vinto con il punteggio di 21-12. nel secondo set ancora buona partenza della coppia italiana con i transalpini che reggono il ritmo fino al 15-13 e poi mollano la presa nel finale lasciando via libera agli azzurri: 21-15. nella finale del girone oggi alle 3 gli azzurri affronteranno i messicani Gaxiola/Rubio, coppia da non sottovalutare, capace di battere ...

Advertising

Borderline_24 : #Covid, i campi da beach volley a Torre Quetta intitolati al dipendente Multriservizi morto di #Covid… - rep_bari : Fu tra le prime vittime del Covid e Bari intitola a Luca Tarquinio Coletta i campi di beach volley [aggiornamento d… - Gazzetta_it : #beachvolley #worldtour La denuncia di Cherif: razzismo in Messico - Ilikepuglia : Bari, comune intitola campi da beach volley a dipendente Multiservizi morto per Covid - rep_bari : Fu tra le prime vittime del Covid e Bari intitola a Luca Tarquinio Coletta i campi di beach volley [aggiornamento d… -

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley

Per la prossima estate vi è l'intenzione di proporre, oltre al tennis, altre attività per i soci, come il classico ping pong, il biliardino,tennis e badminton. Per non creare ...- soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti. CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO Le regole si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, ...Donovan Dzavoronok sarà un giocatore della Vero Volley Monza anche nella stagione 2021-2022. Classe ’97, Dzavoronok, nelle cinque annate ...L’atleta qatariota ha reso pubblico via Instagram un episodio successo al ristorante dell’albergo del World Tour che ha allontanato il colpevole e si è scusato: “Assurdo che certe cose succedano ancor ...