Addio a Filippo Mondelli | campione del mondo di canottaggio

(Di giovedì 29 aprile 2021) Nel messaggio su Instagram con cui raccontava la malattia, nel gennaio 2020, Filippo Mondelli diceva di avere «una di quelle cose che senti ma quando capita a te, rimani senza parole e non sai più che dire e che fare». Nei mesi che sono passati da allora il campione di canottaggio di Cernobbio ha messo in campo tutta la sua voglia di vincere come aveva promesso, ma non ce l’ha fatta. È morto ad appena 26 anni.