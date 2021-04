Uomini e Donne: nuova lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani (Di mercoledì 28 aprile 2021) La puntata di Uomini e Donna andata in onda oggi, mercoledì 28 aprile 2021, si è di nuovo aperta con Gemma Galgani come protagonista. Maria De Filippi ha subito mandato una clip che mostrava la reazione dietro le quindte della dama torinese dopo lo scherzo fatto da Tina Cipollari. Durante la scorsa puntata infatti l'opinionista aveva fatto scendere un attore per vedere cosa Gemma avrebbe fatto. Subito dopo la De Filippi ha fatto scendere la Galgani che si è poi seduta al centro dello studio. La canzone scelta da Tina è Maracaibo, ma in realtà lei ne aveva scelta un'altra. «Avevo pensato ad una canzone dal titolo «A chi la do stasera», ma è stata censurata», ha ironizzato la bionda opinionista. Gemma non si è scoposta, ma poco dopo ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 28 aprile 2021) La puntata die Donna andata in onda oggi, mercoledì 28 aprile 2021, si è di nuovo aperta concome protagonista. Maria De Filippi ha subito mandato una clip che mostrava la reazione dietro le quindte della dama torinese dopo lo scherzo fatto da. Durante la scorsa puntata infatti l'opinionista aveva fatto scendere un attore per vedere cosaavrebbe fatto. Subito dopo la De Filippi ha fatto scendere lache si è poi seduta al centro dello studio. La canzone scelta daè Maracaibo, ma in realtà lei ne aveva scelta un'altra. «Avevo pensato ad una canzone dal titolo «A chi la do stasera», ma è stata censurata», ha ironizzato la bionda opinionista.non si è scoposta, ma poco dopo ...

