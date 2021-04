Tamburi | apertura regolare per il mercato del sabato

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo il via libera ai mercati settimanali, contestualmente al passaggio della Puglia in “zona arancione”, l’assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli e il dirigente Carmine Pisano comunicano che1 maggio, nonostante la festività, si terrà regolarmente il“Archimede” del quartiere. Viene confermato, quindi, l’appuntamento settimanale nell’area tra via Archimede e via Angeli Custodi, con gli operatori delche non osserveranno il riposo previsto in occasione della festa dei lavoratori.Ilsi svolgerà nel rispetto delle consuete regole di distanziamento interpersonale e di contenimento del contagio. first appeared on Tarantini Time.

