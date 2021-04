Stroncata attività di spaccio nel salernitano: 33enne in manette dopo una “soffiata” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Ieri, a Nocera Inferiore, personale del Commissariato di Polizia di Stato ha stroncato una fiorente attività di spaccio. I poliziotti, allertati da “soffiata”, effettuavano riservata attività di appostamento e pedinamento che culminava con l’arresto, in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di N. M., nocerino di anni 33, pluripregiudicato per reati specifici. L’uomo, a seguito di perquisizione personale e locale, veniva trovato in possesso di: 8 panetti di hashish del peso complessivo di gr. 800; 4 involucri contenenti sostanza stupefacente tipo cocaina, del peso complessivo di gr. 28,9; 1 bilancino di precisione; 1 block-notes contenente appunti riconducibili all’attività delittuosa; la somma di euro 16.150 (sedicimila ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Ieri, a Nocera Inferiore, personale del Commissariato di Polizia di Stato ha stroncato una fiorentedi. I poliziotti, allertati da “”, effettuavano riservatadi appostamento e pedinamento che culminava con l’arresto, in flagranza, per detenzione ai fini didi N. M., nocerino di anni 33, pluripregiudicato per reati specifici. L’uomo, a seguito di perquisizione personale e locale, veniva trovato in possesso di: 8 panetti di hashish del peso complessivo di gr. 800; 4 involucri contenenti sostanza stupefacente tipo cocaina, del peso complessivo di gr. 28,9; 1 bilancino di precisione; 1 block-notes contenente appunti riconducibili all’delittuosa; la somma di euro 16.150 (sedicimila ...

marcodimaio : #Navalny ancora una volta trattato come un terrorista in quanto oppositore politico. Tribunale di Mosca ordina la s… - anteprima24 : ** Stroncata attività di #Spaccio nel #Salernitano: 33enne in manette dopo una 'soffiata' **… - 46Ivano : RT @marcodimaio: #Navalny ancora una volta trattato come un terrorista in quanto oppositore politico. Tribunale di Mosca ordina la sospensi… - pary1977 : RT @marcodimaio: #Navalny ancora una volta trattato come un terrorista in quanto oppositore politico. Tribunale di Mosca ordina la sospensi… - Nonnadinano : RT @marcodimaio: #Navalny ancora una volta trattato come un terrorista in quanto oppositore politico. Tribunale di Mosca ordina la sospensi… -

Ultime Notizie dalla rete : Stroncata attività Sanremo, stroncato dal Covid a 45 anni. Pochi giorni prima era morta per il virus anche la madre Sanremo " È morto per Covid a soli 45 anni , pochi giorni dopo la madre, anche lei stroncata dal virus. Stefano Brugnola , fotoreporter sportivo sanremese, si è arreso alla malattia ...alla sua attività,...

Covid a Cassino, nuova tragedia familiare: coppia muore nel giro di 24 ore Un'altra tragedia legata al , un'altra famiglia stroncata dal dolore. Dopo i fratelli di Vallecorsa Lello e Silviano Ascolani , di 77 e 80 anni ...alla mobilità tra le regioni e riapriranno le attività ...

Sanremo, stroncato dal Covid a 45 anni. Pochi giorni prima era morta per il virus anche la madre Il Secolo XIX Sanremo " È morto per Covid a soli 45 anni , pochi giorni dopo la madre, anche leidal virus. Stefano Brugnola , fotoreporter sportivo sanremese, si è arreso alla malattia ...alla sua,...Un'altra tragedia legata al , un'altra famigliadal dolore. Dopo i fratelli di Vallecorsa Lello e Silviano Ascolani , di 77 e 80 anni ...alla mobilità tra le regioni e riapriranno le...