Rai: “De Laurentiis ha fatto la sua scelta, Spalletti allenatore del Napoli” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Luciano Spalletti allenatore del Napoli, lo vuole Aurelio De Laurentiis. La notizia arriva da Ciro Venerato esperto di mercato della Rai che a Kiss Kiss Napoli dice: “Il presidente del Napoli ha deciso che il nuovo allenatore sarà Luciano Spalletti. Se gli azzurri si qualificheranno in Champions League allora si concretizzerà l’arrivo del tecnico toscano ex Roma e Inter“. Secondo quanto fa sapere Venerato la candidatura di “Spalletti per la panchina del Napoli ha preso forza negli ultimi giorni, con contatti molto frequenti“. Il presidente del Napoli alla fine ha scelto Spalletti come allenatore per la prossima stagione, anche se “nelle settimane addietro aveva sondato ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lucianodel, lo vuole Aurelio De. La notizia arriva da Ciro Venerato esperto di mercato della Rai che a Kiss Kissdice: “Il presidente delha deciso che il nuovosarà Luciano. Se gli azzurri si qualificheranno in Champions League allora si concretizzerà l’arrivo del tecnico toscano ex Roma e Inter“. Secondo quanto fa sapere Venerato la candidatura di “per la panchina delha preso forza negli ultimi giorni, con contatti molto frequenti“. Il presidente delalla fine ha sceltocomeper la prossima stagione, anche se “nelle settimane addietro aveva sondato ...

